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Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

Вчера, 14:05 citynews.net.ua | Напечатать

В понедельник, 1 октября, в областной инфекционной больнице скончался от кори трехлетний мальчик

Об этом сообщила эпидемиолог больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации по эпидемиологии Наталия Тимко, пишет Zaxid.net.

Мальчика из Жолковского района Львовской области госпитализировали в инфекционную больницу двумя неделями ранее. Заболевание дало осложнение - энцефалит (воспаление головного мозга). 15 дней медики боролись за жизнь мальчика, но не смогли его спасти.

Пока неизвестно, был ли ребенок привит от кори, - медикам не предоставили документов, подтверждающих вакцинацию.


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