Районный суд Киева арестовал без права залога подозреваемых в пытках милиционеров

По ходатайству столичной прокуратуры районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывших милиционеров, подозреваемых в пытках человека.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Экс-милиционеры 7 лет находились в розыске и были задержаны на прошлой неделе в Киеве.

Задержанных подозревают в превышении власти, применении физического насилия и пытках задержанного с применением разогретого утюга с целью получения от него сведений о преступлении, которое он не совершал.

В 2014 году их бывшего руководителя, который в то время возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признали виновным по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины и осудили к 5 годам лишения свободы.

Двое его сообщников освободились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от следствия.