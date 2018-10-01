В Киеве на взятке задержали патрульного полицейского

В Киеве на взятке задержали работника патрульной полиции одного из отделов Главного управления Нацполиции в Киеве, ему объявлено о подозрении. Об этом пресс-служба Службы безопасности Украины в Facebook.

Как отмечается, старший лейтенант полиции требовал у киевлянина 600 долларов, за которые обещал вернуть ему ранее изъятое за управление авто в состоянии алкогольного опьянения удостоверение водителя.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения полицейским первой части взятки в 400 долларов, а во время получения второй части, в 200 долларов, его задержали.

"Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.