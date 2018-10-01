Денисова призвала Брюссель усилить давление на РФ по освобождению политзаключенных

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с послом Украины в Бельгии Николаем Точицким ситуацию с политзаключенными в РФ и на оккупированных территориях.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук

"Рассказала об истинном положении дел в этом вопросе и об ужасных условиях, в которых удерживаются наши ребята. О борьбе украинцев в колониях агрессора, об их протестных голодовках за свои права и свободу мысли", - написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, говорили также о вариантах помощи Европейского союза в решении данного вопроса.

"Указала на усиление давления Королевства Бельгия на евроинституции и непосредственно на Кремль. Против оккупанта нужно выступать единым, сильным фронтом. Только так мы сможем его преодолеть и вернуть ребят домой", - отметила омбудсмен.