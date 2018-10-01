Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский арестован в Москве

Экс-министр транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп от Партии регионов (2012-2014) Николай Рудьковский задержан в Москве.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет издание "Москва".

"В пятницу, 28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н.Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ - нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", - утверждается в сообщении.

В отношении Рудьковского избрана мера пресечения в виде ареста.