СБУ заблокировала контрабанду более тонны янтаря в Евросоюз

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой заблокировали в Закарпатской области контрабандный канал перевозки янтаря в страны Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"На таможенном посту «Лужники» правоохранители обнаружили в микроавтобусе местного жителя более тонны незаконно добытого «солнечного» камня. «Товар» находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки. Оперативники спецслужбы установили, что контрабандной переправке янтаря через государственную границу Украины способствовал один из сотрудников таможни", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам стоимость изъятого камня по ценам "черного рынка" составляет примерно 1 млн долларов США.

Таможенника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса за незаконное оформление контрабанды. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к контрабанде.