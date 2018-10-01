Порошенко обсудил с Меркель ее визит в Киев

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили повестку дня визита Меркель в Украину, который состоится этой осенью.

Как сообщили в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор днем 1 октября.

Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе.

Президент Украины отметил важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая Олега Сенцова и Романа Сущенко.

Речь шла также о перспективах продолжения санкций против РФ.

Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии.

Порошенко и Меркель обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности.