Порошенко обсудил с Меркель ее визит в Киев

Порошенко обсудил с Меркель ее визит в КиевВчера, 14:29
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили повестку дня визита Меркель в Украину, который состоится этой осенью.
Как сообщили в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор днем 1 октября.
Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе.
Президент Украины отметил важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая Олега Сенцова и Романа Сущенко.
Речь шла также о перспективах продолжения санкций против РФ.
Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии.
Порошенко и Меркель обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности.