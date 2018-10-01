В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

В Харьковской области вчера, 30 сентября 2018 года, поезд насмерть сбил женщину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Как отмечается, происшествие произошло около 13.45 на перегоне Рай-Еленовка-Коротич. Сообщается, что поезд сообщением Харьков-Киев сбил женщину, возрастом около 60-70 лет, которая находилась на путях. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей.

"Движение поездов не прекращалось...Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.