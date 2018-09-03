Во Львове водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП

Вчера, 27 сентября, около 14:20 во Львове на проспекте Красной Калины вблизи рынка «Народный» неустановленный водитель, управляя автомобилем, вероятно, «Тойота», на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску и скрылся с места ДТП, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В коляске находилась девочка 2017 рождения. В результате наезда ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу.

Правоохранители принимают все меры для установления личности водителя и местонахождения автомобиля, которым был совершен наезд и просят позвонить на оперативную линию 102 всех, кто может помочь установить обстоятельства ДТП, а также установить личность водителя-беглеца. Решается вопрос об открытии уголовного производства.