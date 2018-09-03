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Российские врачи не обнаружили у Сенцова особых проблем со здоровьем

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Российские врачи считают, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова стабильным и не обнаружили у него особых проблем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.

«Получила ответ от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Он сообщил о состоянии здоровья Олега Сенцова. По его информации, 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабитнангской городской больницы. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения», – отметила она.

По словам омбудсмена, сегодня Олег находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата. Еще с 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию.

«Кроме этой информации, к сожалению, из РФ ни одного подтверждающего медицинского документа мне не предоставлено. Хотя я настаиваю на этом уже давно. Официального заключения консилиума врачей нет. Я очень сомневаюсь в достоверности предоставленной мне информации и качества проведения медицинского осмотра. Поскольку в городской больнице к нему с самого начала относились ужасно. Ему не оказывали надлежащей медицинской помощи и давили психологически. Именно это было истинной причиной отказа Олега от услуг врачей лабитнангского медицинского учреждения. Надеюсь, что в ближайшее время РФ все же пришлет официальные медицинские документы о настоящем состоянии здоровья Олега», – подытожила она.


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