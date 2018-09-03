В Макеевке проверят воду на вирусы

В «ДНР» специалисты «республиканского центра санэпиднадзора» отобрали в неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) пробы воды для бактериологического и химического анализа.

Об этом сообщили в пресс-службе «министерства здравоохранения ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«В ходе противоэпидемических мероприятий проведен отбор проб воды на бактериологические и химические анализы. Вирусологические исследования проводятся на базе республиканского центра санэпиднадзора государственной санитарно-эпидемиологической службы», – говорится в сообщении