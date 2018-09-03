В Украине запретили проектировать автостоянки на тротуарах

Согласно новым Государственными строительными нормами в Украине запрещено проектирование автостоянок временной парковки на тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Так, согласно новым ГСН, проектирование временных автостоянок также не допускается вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного и регулируемого движения и на магистралях районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта

Как отметили в министерстве, новые нормы будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах, налаживанию транспортного движения в населенных пунктах и уменьшению пробок, а также минимизации возможных аварий с участием пешеходов. Такие принципы действуют в большинстве цивилизованных стран Европы и мира