В Херсонской области нашли скрытый водопровод в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно со Службой безопасности Украины зафиксировала и прекратила незаконный отбор и транспортировку воды в сторону оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Скважины, где осуществлялся отбор, находятся в 15 метрах от линии разграничения. По предварительным данным, замаскированная пластиковая труба была проложена до 2014 года и ведет к промышленному предприятию, которое находится сразу за линией разграничения.

Во время досудебного расследования уголовного производства в отношении ЗАО «Крымский Титан», прокуратурой АР Крым вместе со Службой безопасности Украины, проведены обыски по месту нахождения двух скважин в Каланчакском районе Херсонской области, которые согласно технической документации предназначались исключительно для добычи подземных вод и их поставки на указанное предприятие.

По результатам проведенных обысков обнаружено, что от одной из скважин проходит скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированной территории АР Крым в направлении завода «Крымский Титан». С помощью труб осуществлялась скрытая и неучтенная подача воды. Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин – 250 кубометров воды в час.

В ходе проведения следственных действий, данные поставки были зафиксированы и прекращены.

Прокуратурой АР Крым устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению скрытого и неучтенного водоснабжения и осуществляются мероприятия по оказанию правовой квалификации указанным фактам.