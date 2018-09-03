В Ровенской области произошло массовое отравление детей в школе-интернате

Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения на своем сайте.

В поселке Мизоч Ровенской области отравились двадцать два воспитанника школы-интерната.

Указано, что в интернате произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего были госпитализированы 24 человека, среди которых 22 ребенка и 2 работника школы-интерната. В частности, 16 пострадавших доставили в инфекционные отделения Здолбуновской, Млыновской и Костопольской районных больниц, а еще 8 детей лечатся амбулаторно.

Было проведено эпидемиологическое расследование, которое установило, что возбудителем стала сальмонелла ентеритидис.

"Возбудитель был обнаружен у больных, в охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока (полочка холодильника, терка для вареных овощей, лоток для сырого мяса)", - отмечается в сообщении.

Указано, что причиной вспышки инфекции стало несоблюдение правил личной гигиены и нарушение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов.

"Вероятным источником инфекции могли стать два работника пищеблока, у которых обнаружили сальмонеллу ентеритидис (у одного присутствовала клиническая картина болезни, у другого не было симптомов заболевания)", - сказано в сообщении.