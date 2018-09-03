Украина увеличит свое представительство в секретариате Интерпола

Кабинет министров Украины ввел в действие решение о расширении присутствия в Генеральном секретариате "Интерпола".

Соответствующее решение имеется в распоряжении издания РБК-Украина.

На сегодня Украина в Генеральном секретариате "Интерпола" представлена ​​одним человеком. В правительстве уверены, что этого недостаточно для обеспечения эффективной координации взаимодействия с правоохранительными органами стран-участниц Интерпола в сфере борьбы с преступлениями.

В свою очередь, увеличение числа представителей Украины обеспечит защиту ее интересов на международной арене, усилит возможности правоохранительных органов Украины в борьбе с транснациональной преступностью.

Сегодняшним постановлением вводится в действие ранее принятое решение о направлении трех представителей Национального центрального бюро Интерпола в Украине в Генеральный секретариат.