На подъездах к Киеву хотят построить 5 транспортных развязок

Государственное агентство автомобильных дорог планирует строительство пяти двухуровневых транспортных развязок на подъездах к Киеву, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что во всех цивилизованных странах мира строительство жилых массивов (как в черте города, так и за территорией мегаполисов) - осуществляется в соответствии с четким моделированием и расчетом нагрузки на инфраструктуру.

«К сожалению, в Украине, происходит грубое нарушение таких норм и неэффективное использование средств местными органами власти, которые они получают в пределах паевых взносов от застройщиков. Размер таких взносов привязан к стоимости строительства и имеет целью соответствующее развитие транспортной инфраструктуры к объектам, которые строятся», – говорится в сообщении.

В Укравтодоре подчеркнули, что на международной автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, у населенных пунктов Чабаны, Гатное, Иванковичи, интенсивность движения составляет более 40 тыс. автомобилей в сутки. Ежегодно в связи с активным строительством новых жилых массивов, трафик на этой дороге увеличивается. «Обращаем внимание на то, что в пригороде Киева стоимость недвижимости является достаточно высокой, поэтому средства, полученные местными властями от паевых взносов, являются достаточными для соответствующей организации дорожной инфраструктуры», – заявили в ведомстве.

«Ситуация в пгт Чабаны, Иванковичи, Вита Почтовая - пример недостаточного внимания областной и местной власти к интересам жителей населенных пунктов, что в результате приводит к транспортным проблемам, дополнительной потере времени, проблемам с безопасностью движения, ухудшению экологической ситуации», – отметили в Укравтодоре.

Понимая необходимость решения ситуации на дорогах М-05, М-06 на подъездах к Киеву, Государственное агентство автомобильных дорог Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) реализует проект повышения безопасности на подъездах к Киеву.

В рамках этого проекта планируется строительство пяти двухуровневых транспортных развязок в пригороде Киева: на дороге М-06 поворот к массиву Чайки (км 15 + 668), в с. Белогородка (км 20 + 029) и в с. Стоянка (км 21 767), а также на дороге М-05 поворот в с. Чабаны (км 15 + 390) и на Боярку (км 21 847). Все проекты реализуются за счет средств займа международных финансовых организаций (ЕБРР и ЕИБ).

В частности, относительно строительства транспортных развязок на дороге М-05 - поворот в с. Чабаны (км 15 + 390) и на с. Боярка (км 21 847) – проектом предусмотрено строительство эстакад под левоповоротные съезды с транспортной развязки. Эстакады для разворота автотранспорта в сторону Киева запроектнованы в теле насыпи (высота насыпи 3-4 м.) С устройством путепроводов по основному проезду автодороги Киев-Одесса.

Проектно-сметная документация прошла комплексную государственную экспертизу, получила положительный экспертный отчет ГП «Укргосстройэкспертиза» от 09.06.2017р. №28-0198-17 (28-0225-14) и утверждена приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украины от 19.06.2017р. №230.

После завершения тендерных процедур уже в следующем году могут быть начаты работы по реализации этих проектов.