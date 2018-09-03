Ватикан поддержал предоставление автокефалии УПЦ

Ватикан уважает решение Украины о создании Единой поместной церкви.

Об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил секретарь по межгосударственным отношениям Святого престола Пол Ричард Галлахер, сообщили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что между сторонами состоялся обмен мнениями относительно процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви. «Святой престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви», – сказано в сообщении.

Украинской стороной отмечено, что томос, как первый шаг к новой церкви, станет актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа. Этот процесс уже начался и возвращение к status quo невозможно.

В МИД подчеркнули, что поддержка Святого престола и четкая позиция относительно предоставления томосп является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога