Русская церковь за рубежом приостановила служение с Константинополем

Русская православная церковь за рубежом приостановила совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата и участие в работе епископских ассамблей с ними. Соответствующее решение было принято на синоде РПЦЗ, передает росСМИ.

Сообщается, что решение принято, после того как РПЦ в лице Московского патриархата приостановила сослужение на уровне архиереев с Константинопольской церковью, а также отказалась принимать участие в совместных епископских ассамблеях.

Как отмечается, после того как Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь скоро добьется независимости от РПЦ, синод Московского патриархата принял решение, эквивалентное разрыву дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом. В частности во время службы патриарх Кирилл не будет совершать поминовения высших церковных чинов из Константинополя.