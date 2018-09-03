В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево, пострадали 11 человек

В Кривом Роге в результате столкновения маршрутного такси с деревом травмированы 10 пассажиров и водитель, отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР с правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).