Детей Армянска возвращают в школы после экокатастрофы

Российские власти Крыма решили, что в Армянске, где совсем недавно произошла масштабная экологическая катастрофа, уже все хорошо. Так, с 25 сентября начнут работать детские садики, а с 26 - школы.

Об этом рассказал российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк, пишет Крым. Реалии.

«Со вторника уже будут работать детские садики, а со среды дети пойдут в школы, так что все нормально. Проведена еще раз влажная уборка кабинетов в школах, помещений в детсадах. Готовность по приемке детей – номер один. Угроз нет», - сказал он.

По словам Гоцанюка, вечером в понедельник в Армянск из санаторно-курортных учреждений Крыма вернулось 1570 детей и взрослых с детьми. До конца дня 25 сентября в город планируют привезти еще 1300 детей.

​Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. 14 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации