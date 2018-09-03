Нападение на инкассаторов в Одессе: подозреваемых арестовали без права на залог

По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 суд взял под стражу без возможности внесения залога группу подозреваемых в нападении на инкассаторов, которое произошло 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В прокуратуре отметили, что злоумышленники напали на техников-инкассаторов, которые утром должны были провести необходимые операции с платежным терминалом. Они прибыли на место преступления заблаговременно и с оружием, напали на двух сотрудников коммерческой организации и подстрелили их. После чего забрали 185 тыс. гривен и исчезли. Их впоследствии задержали в городе Черноморск.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали нападавших на работников компании по обслуживанию платежных терминалов. Для задержания нападавших в действие был введен оперативный план "Сирена", а после установления фактических данных о нападавших - "Гром"