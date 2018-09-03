Начат очередной этап работ по укреплению дамб шламонакопителей Торецкого фенольного завода

Начат очередной этап работ по укреплению дамб шламонакопителей первой и третьей очереди Торецкого фенольного завода в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Предварительный этап продолжался с 10 июля по 1 августа 2018 года. В течение этого времени поврежденную в результате обстрелов со стороны боевиков дамбу шламонакопителя 3-й очереди укрепили, использовав более 2600 тонн строительного материала. Опасность экологической и гуманитарной катастрофы удалось уменьшить.

Однако для полного восстановления дамбы нужен был еще как минимум месяц работы. Поэтому украинской стороной СЦКК было организовано взаимодействие с представителями СММ ОБСЕ по получению гарантий безопасности от оккупационной администрации РФ и обеспечению соблюдения режима прекращения огня на время проведения работ.

"В результате напряженных переговоров удалось получить гарантии безопасности для продолжения работ на опасном объекте до 21 ноября текущего года. В течение этого времени будут укреплены дамбы шламонакопителей первой и третьей очереди, а также обновлены контрольные скважины для забора проб грунта на предмет химического загрязнения", - говорится в сообщении.

Соблюдение гарантий безопасности постоянно контролируют офицеры украинской стороны СЦКК, находящиеся на объекте в течение всего времени, когда продолжаются работы.

Торецкий фенольный завод - предприятие, занимающееся переработкой продуктов коксохимического производства: фенольного, нафталинового и пиридинового сырья. Эти вещества относятся ко второму классу опасности, они легковоспламеняющиеся и крайне вредны для здоровья человека: нафталин вызывает паралич почек и нервной системы, фенол оказывает чрезвычайно сильное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки.

На балансе завода находится около 70 наземных и подземных хранилищ сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Повреждение любого из них приведет к ужасным последствиям для окружающей среды и прямо угрожает здоровью и жизни тысяч людей.

Торецкий фенольный завод расположен в непосредственной близости от линии соприкосновения.