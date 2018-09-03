» » Балуха не хотят везти в "суд", потому что боятся его эмоций

Балуха не хотят везти в "суд", потому что боятся его эмоций

Сегодня, 13:05 citynews.net.ua | Напечатать

Подконтрольный Кремлю "суд" Крыма не доставляет украинского активиста Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО в зал суда, потому что считает его поведение «недопустимым».

Об этом рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе сообщает «Крым.Реалии».

«Я думаю, есть несколько факторов, почему суд не хочет видеть Балуха непосредственно в зале суда. Во-первых, это связано с характеристикой личности Владимира. Суд считает, что Балух ведет себя на заседаниях гиперэмоционально и позволяет себе недопустимые высказывания в адрес суда. И второе предположение – приговор Владимиру могут оставить без изменений и опасаются его реакции на это», – сказала она.

Также юрист добавила, что суд не сможет провести заседание без участия Балуха.

«Такое возможно только в исключительных случаях: если его отправят на психиатрическую экспертизу и если состояние его здоровья не позволяет ему принять участие в заседании. В нашем случае не наступили те правовые последствия, при которых явка Владимира в суд может быть признана необязательной», - пояснила Динзе.

Как сообщалось, 24 сентября суд отложил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Балуха на решение российского суда в Раздольном по уголовному делу о дезорганизации деятельности изолятора временного содержания.

Причиной стало то, что активист отказался участвовать в заседании через видеосвязь. Как пояснил тогда адвокат Балуха Тарас Омельченко, его подзащитный «отказывается от видеоконференцсвязи, но не от участия в суде».

Балух продолжает бессрочную голодовку, объявленную 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:14

Энергетики просят северодонецкий "Азот" погасить долги

Сегодня, 15:58

В Луганской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военного

Сегодня, 14:46

Через КПВВ в Станице женщина пыталась пронести запрещенные товары

Сегодня, 14:23

На Донбассе боевики взорвали продовольственный магазин, пострадали 5 гражданских

Сегодня, 13:58

Боевики продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе

Сегодня, 13:28

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 12:53

В штабе сообщили подробности взрыва миномета в зоне ООС

Сегодня, 12:28

В Украине снова разорвался миномет «Молот»: ранены трое военных

Сегодня, 11:49

Луганщина перечислила в бюджет налога на прибыль почти 98 млн грн

Сегодня, 10:59

Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в Украине

Сегодня, 09:57

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Сегодня, 09:00

Боевики за сутки 27 раз обстреливали позиции ВСУ

Новости Украины:

Сегодня, 15:17

Детей Армянска возвращают в школы после экокатастрофы

Сегодня, 15:10

Нападение на инкассаторов в Одессе: подозреваемых арестовали без права на залог

Сегодня, 14:50

Начат очередной этап работ по укреплению дамб шламонакопителей Торецкого фенольного завода

Сегодня, 14:21

Появились фото донецкого аэропорта спустя 4 года

Сегодня, 13:05

Балуха не хотят везти в "суд", потому что боятся его эмоций

Сегодня, 12:30

Непогода обесточила более 200 сел в 7 областях

Сегодня, 12:28

В Украине снова разорвался миномет «Молот»: ранены трое военных

Сегодня, 11:56

В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 10:39

Два корабля ВМС Украины прибыли из Одессы в Мариуполь

Сегодня, 09:58

В Украине ввели в обращение обновленную 20-гривневую банкноту

Сегодня, 09:13

На улицы Одессы выходят усиленные патрули полиции и гвардейцы

Вчера, 17:58

В Одесской области на крыше поезда погиб 11-летний мальчик

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 