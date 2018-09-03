Подконтрольный Кремлю "суд" Крыма не доставляет украинского активиста Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО в зал суда, потому что считает его поведение «недопустимым».

Об этом рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе сообщает «Крым.Реалии».

«Я думаю, есть несколько факторов, почему суд не хочет видеть Балуха непосредственно в зале суда. Во-первых, это связано с характеристикой личности Владимира. Суд считает, что Балух ведет себя на заседаниях гиперэмоционально и позволяет себе недопустимые высказывания в адрес суда. И второе предположение – приговор Владимиру могут оставить без изменений и опасаются его реакции на это», – сказала она.

Также юрист добавила, что суд не сможет провести заседание без участия Балуха.

«Такое возможно только в исключительных случаях: если его отправят на психиатрическую экспертизу и если состояние его здоровья не позволяет ему принять участие в заседании. В нашем случае не наступили те правовые последствия, при которых явка Владимира в суд может быть признана необязательной», - пояснила Динзе.

Как сообщалось, 24 сентября суд отложил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Балуха на решение российского суда в Раздольном по уголовному делу о дезорганизации деятельности изолятора временного содержания.

Причиной стало то, что активист отказался участвовать в заседании через видеосвязь. Как пояснил тогда адвокат Балуха Тарас Омельченко, его подзащитный «отказывается от видеоконференцсвязи, но не от участия в суде».

Балух продолжает бессрочную голодовку, объявленную 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».