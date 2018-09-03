Непогода обесточила более 200 сел в 7 областях

В ночь с 24 на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 7 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Житомирской области обесточен - 91 населенный пункт, Киевской – 54, Волынской - 23, Ровненской – 21, Одесской - 12, Сумской и Кировоградской - по 2.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напоминаем, по сообщению Гидрометцентра, 25 сентября в Украине будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с., ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3°, по Киевской области ночью 26 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°.