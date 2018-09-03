В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, происшествие произошло в Змиевском районе ночью 24 сентября на станции Занки.

"Электропоезд сообщением Харьков-Букино на 267 километре смертельно травмировал человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия поездом был смертельно травмирован мужчина, которому на вид 60-70 лет. Движение поездов останавливалось на 40 минут. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.