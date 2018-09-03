На улицы Одессы выходят усиленные патрули полиции и гвардейцы

Министерство внутренних дел усиливает присутствие своих подразделений в Одесской области.

Такое решение было принято во время оперативного совещания в Одессе под руководством первого замминистра Сергея Ярового, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 25 числа в Одессе начинается комплекс профилактических мероприятий, а на улице города и области выйдут усиленные патрули полиции и гвардейцы», - заявил Яровой.

Он отметил, что сейчас для обеспечения общественного порядка в регионе необходима системная работа всех подразделений полиции.

Первый заместитель министра отметил, что важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы над патриотическими и общественными организациями Одесской области.

«Это принципиальная общая позиция министра Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, которые, кстати, в начале октября планируют посетить регион», - заявил Яровой.

Первый заместитель министра отметил, что помимо других мероприятий, правоохранители проконтролируют деятельность охранных фирм.

«В случае если они были причастны к незаконным действиям или рейдерским захватам, они будут лишены лицензии», - заверил он.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин отметил, что следствие рассматривает пять версий покушения на активиста, большинство из них связано с его профессиональной деятельностью.