Синоптик предупредила о первых заморозках и снеге. В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Главная прогностическая новость - заморозки. Вероятны в ближайшую ночь на западе Украины. В ночь на среду распространятся местами в большинстве областей Украины. Потому что в среду с Атлантики подожмет антициклон со странным именем Schorse (чуть ли не Щорс, но знатоки немецкой нам подскажут, как правильно). Антициклон выметет осадки и облачность с Украины, прогонит циклон, а тогда ясное небо будет способствовать образованию заморозков», – написала она.

Также Диденко сообщила, что 25 сентября удержится влажная погода, дожди будут преимущественно небольшие, а иногда и просто ограничится облачностью. В Карпатах возможен мокрый снег. «Северо-западный ветер везде будет порывистым, до штормовых порывов. Дневная температура воздуха завтра ожидается низкой, + 10 + 15 градусов», – отметила синоптик.

По ее словам, в Киеве вторник будет облачно и влажно, с сильным ветром и холодным воздухом. В столице + 10 + 12 градусов. «В ночь на среду в Киеве и особенно окрестностях есть вероятность заморозков! В среду-четверг-пятницу в Киеве - без осадков и потеплеет», – подчеркнула Диденко.

«Самым привлекательным синоптическим днем ​​ожидается пятница, 28 сентября, - солнышко и +20 градусов. В субботу опять какая-то дождевая и холодная пакость.

На Веры, Надежды, Любви в Киеве появится солнышко, но будет холодненько, + 12 + 14 градусов», – подчеркнула она.