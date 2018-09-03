» » Синоптик предупредила о первых заморозках и снеге

Синоптик предупредила о первых заморозках и снеге

Вчера, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

Синоптик предупредила о первых заморозках и снеге. В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Главная прогностическая новость - заморозки. Вероятны в ближайшую ночь на западе Украины. В ночь на среду распространятся местами в большинстве областей Украины. Потому что в среду с Атлантики подожмет антициклон со странным именем Schorse (чуть ли не Щорс, но знатоки немецкой нам подскажут, как правильно). Антициклон выметет осадки и облачность с Украины, прогонит циклон, а тогда ясное небо будет способствовать образованию заморозков», – написала она.

Также Диденко сообщила, что 25 сентября удержится влажная погода, дожди будут преимущественно небольшие, а иногда и просто ограничится облачностью. В Карпатах возможен мокрый снег. «Северо-западный ветер везде будет порывистым, до штормовых порывов. Дневная температура воздуха завтра ожидается низкой, + 10 + 15 градусов», – отметила синоптик.

По ее словам, в Киеве вторник будет облачно и влажно, с сильным ветром и холодным воздухом. В столице + 10 + 12 градусов. «В ночь на среду в Киеве и особенно окрестностях есть вероятность заморозков! В среду-четверг-пятницу в Киеве - без осадков и потеплеет», – подчеркнула Диденко.

«Самым привлекательным синоптическим днем ​​ожидается пятница, 28 сентября, - солнышко и +20 градусов. В субботу опять какая-то дождевая и холодная пакость.

На Веры, Надежды, Любви в Киеве появится солнышко, но будет холодненько, + 12 + 14 градусов», – подчеркнула она.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:18

С начала суток боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Вчера, 18:16

"ЛНРовец" "Леший" заочно получил 9 лет тюрьмы

Вчера, 17:13

На Луганщине предоставят ежегодную денежную помощь ко Дню защитника Украины

Вчера, 17:09

На шахте «Лисичанскуголь» погиб горняк

Вчера, 16:56

Оккупанты запретили мужчинам призывного возраста выезжать из ОРДЛО в РФ

Вчера, 16:18

На Луганщине у местного жителя изъяли гранатомет

Вчера, 15:27

Между Северодонецком и Лисичанском хотят запустить троллейбусы

Вчера, 14:07

В Луганской области без света остались почти 2 тыс. домов

Вчера, 13:08

В оккупированном Луганске легковушка насмерть сбила женщину

Вчера, 12:22

Комитет рекомендует Раде предоставить нацгвардийцам право на бесплатную реабилитацию

Вчера, 11:59

СЦКК заявляет о провокационном обстреле Горловки боевиками

Вчера, 11:33

СБУ вызывает на допрос Жириновского

Новости Украины:

Вчера, 17:58

В Одесской области на крыше поезда погиб 11-летний мальчик

Вчера, 17:08

Балух отказался выйти из камеры для участия в видеосвязи

Вчера, 16:58

Синоптик предупредила о первых заморозках и снеге

Вчера, 16:30

Лукашенко распорядился усилить охрану границы с Украиной

Вчера, 15:24

Кабмин назначил врио главы Гослекслужбы

Вчера, 14:40

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу осужденного в оккупированном Крыму журналиста Семены

Вчера, 13:19

Во Львовской области из-за непогоды обесточены 179 населенных пунктов

Вчера, 12:50

Германия может профинансировать строительство первого в Украине автобана

Вчера, 12:32

В Крыму уменьшились запасы пресной воды

Вчера, 11:31

В Авдеевке боевики обстреляли работников «Вода Донбасса»

Вчера, 10:14

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Вчера, 09:23

В Донецкой области в магазине штор производили боеприпасы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 