Германия может профинансировать строительство первого в Украине автобана

Германия может профинансировать строительство первого в Украине автобанаВчера, 12:50
Германия рассматривает возможность выделения финансирования на строительство первого в Украине автобана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По его словам, что во время визита в Германию он встретился с федеральным министром экономики и энергетики Питером Альтмаер.
«Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет трасса Мариуполь-Запорожье. И она станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС», – написал министр.