Германия может профинансировать строительство первого в Украине автобана

Германия рассматривает возможность выделения финансирования на строительство первого в Украине автобана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, что во время визита в Германию он встретился с федеральным министром экономики и энергетики Питером Альтмаер.

«Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет трасса Мариуполь-Запорожье. И она станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС», – написал министр.