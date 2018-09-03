В Крыму уменьшились запасы пресной воды

Запасы пресной воды в аннексированном Крыму сократились.

Об этом заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, сообщают Крым.Реалии.

«Побывал в сентябре на Тайганском водохранилище, на реке Биюк-Карасу – воды очень мало. Тайганское водохранилище уже вряд ли восстановится, а некогда полноводная Биюк-Карасу обмелела как никогда. То есть водные ресурсы Крыма сильно истощены», – отметил правозащитник.

По словам местных жителей, в Белогорском районе Крыма из-за критической ситуации с наличием пресной воды люди вынуждены собирать дождевую воду.