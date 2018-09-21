В Авдеевке боевики обстреляли работников «Вода Донбасса»

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что боевики обстреляли в Авдеевке работников "Вода Донбасса".

23 сентября 2018 года боевики совершили провокацию, обстреляв в Авдеевке работников предприятия "Вода Донбасса", которые выполняли аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Южно-Донбасского водовода.

"Обстрел осуществлялся с применением станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщает СЦКК.

В результате обстрела, работы были немедленно прекращены, гражданских работников эвакуированы в безопасное место. Без подачи воды остаются Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, Павлополь, Селидово и Волноваха.