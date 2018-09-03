Кабмин просит СНБО ввести санкции против издательств РФ

Кабинет министров Украины принял решение об обращении к Совету национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских издательств. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Как отмечается, Кабмин просит СНБО ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

"Правительство приняло решение об обращении к СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами по производству и распространению книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства", - написал он.