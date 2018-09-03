Кабмин представил в Раде бюджет-2019

Кабинет министров завершил представление проекта государственного бюджета на 2019 год в Верховной раде Украины, передает РБК-Украина.

Документ представила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Уважаемые коллеги, представление проекта государственного бюджета Украины на 2019 завершено, номер №9000. С этого момента парламент переходит к обсуждению этого бюджета. В соответствии со статьей 154 Регламента ВР, теперь государственный бюджет Украины для дальнейшей работы переходит в Верховную раду Украины. Приглашаю всех к обсуждению", - сообщил спикер ВР Андрей Парубий.

Отметим, на сайте Верховной рады обнародовали ориентировочный график рассмотрения проекта закона №9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год в соответствии с регламентом ВР. Согласно ему, после представления в парламенте не позднее 1 октября будет рассмотрение проекта нардепами и комитетами, формирование предложений к законопроекту и направление их в комитет по вопросам бюджета. Согласно графику, Рада может принять госбюджет-2019 не позднее 1 декабря.