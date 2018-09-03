Филарет: Две трети приходов УПЦ МП присоединятся к автокефальной церкви

К автокефальной церкви в Украине присоединятся примерно две трети приходов нынешней УПЦ Московского патриархата. Так считает патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет, о чем он заявил на конференции в Атлантическом совете, сообщает LIGA.net.

По его словам, решение о переходе каждой парафии будет приниматься прихожанами большинством голосов, и если такое решение будет принято, несогласные с ним смогут перейти в один из приходов, остающихся в УПЦ МП.

Филарет считает основной задачей создания единой поместной церкви «снижение противостояния в обществе и восстановление церковного мира в Украине».

«В приходах Московского патриархата прихожан настраивают против Украины в интересах российской власти», - подчеркнул священнослужитель, и «именно это порождает напряженность в обществе».