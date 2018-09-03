В Одессе сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции Украины разоблачили и задокументировали преступную деятельность должностных лиц Одесского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Должностные лица действовали под эгидой городского депутата и организовали коррупционную систему заключения договоров и подписания актов выполнения работ. За свою работу они требовали 10% от суммы договора.

В полиции сообщили, что в преступной деятельности были задействованы начальник отдела, главный специалист этого же отдела Одесского горсовета, а также руководитель коммерческой структуры и депутат, который занимался управлением и контролем действий участников.

"В рамках производства оперативники УЗЭ в Одесской области за процессуального руководства Одесской городской прокуратуры № 1 задокументировали факт вымогательства фигурантами 125 тысяч гривен за заключение договора выполнения подрядных работ по 11 объектам города Одессы и в дальнейшем подписание актов об их выполнении, и беспрепятственное перечисление средств бюджета", - заявили в Нацполиции.

Получение денежных средств происходило в несколько этапов с разными методами - на банковскую карту, а также лично в руки.

Правоохранители 19 сентября 2018 задержали руководителя коммерческой структуры, а также двух должностных лиц городского совета. На данный момент всем фигурантам было объявлено о подозрении.

Руководитель общества был уведомлен о подозрении по ст. 369 УК Украины (Предложение или обещание неправомерной выгоды служебному лицу), а два чиновника горсовета - по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом).