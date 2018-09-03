Одесские активисты хотят отправить в отставку Жученко и Головина

Одесские активисты хотят отправить в отставку Жученко и ГоловинаСегодня, 17:44
В Одессе начинают сбор подписей за отставку прокурора Одесской области Олега Жученко и руководителя ГУ НП Дмитрия Головина. Об этом пишет “Мегафон”
С соответствующим заявлением выступили активисты ряда политических партий, вошедших в межпартийное объединение “Одесская политическая платформа”.
Собранные под соответствующими заявлениями подписи отправят главе Одесской ОГА Максиму Степанову а также в Администрацию Президента Украины, Министру внутренних дел Авакову, Генпрокурору Луценко и в Верховную Раду.
“В Одессе процветают преступность, наркотрафик и проституция. Не расследуются резонансные дела по нападению на активистов, общественных деятелей, борющихся с коррупцией. Правоохранители не работают на народ Украины – они сами обслуживают коррупцию. Правоохранительная система вмонтирована в коррумпированную, организованную криминально-олигархическими кланами схему грабежа Одессы. Город насилуют, город грабят”, – отметил глава Одесской организации “Народного Руха Украины” Михаил Кузаконь.