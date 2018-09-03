Боевики применили артиллерию калибра 122 мм по Широкино

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли Широкино из запрещенной минскими соглашениями артиллерии. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, сегодня утром, 19 сентября, в направлении Широкино боевики применили артиллерию калибра 122 мм, запрещенную минскими соглашениями.

"Огонь велся со стороны оккупированного боевиками населенного пункта Саханка и продолжался с 06.05 до 06.25. При этом применялось как стрелковое оружие, так и артиллерия, запрещенная минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что разрушений и пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано. Расстояние от места обстрела до ближайших украинских позиций составляет около 1 км, "что свидетельствует об умышленном ведения огня боевиками вооруженных формирований РФ в сторону гражданского населения".