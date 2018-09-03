В Запорожской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, погибли 4 человека

В Запорожской области сегодня утром, 20 сентября, на трассе Харьков-Симферополь столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате аварии погибли 4 человека, еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла сегодня, 20 сентября, в пять часов утра вблизи села Тракторное, где столкнулись легковой автомобиль Lanos и микроавтобус Mersedes Vito.

"В результате ДТП в легковушке погибли 4 людей. 37-летнего водителя и 31-летнюю пассажирку микроавтобуса каретой скорой помощи госпитализировали в Михайловскую районную больницу", - говорится в сообщении.