В Киеве завершили испытания теплосетей

В Киеве завершили проведение гидравлических испытаний и готовятся к возобновлению работы системы теплогенерации, чтобы подать горячую воду и подготовить сети и оборудование к запуску отопления. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

«Для нас важно как восстановить горячее водоснабжение, так и начать подготовку системы ввиду того, что отопительный сезон фактически «на носу». Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» завершило проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в Киеве. С мая работники ликвидировали более 5000 повреждений. Мы провели серьезную работу по подготовке городского хозяйства к зиме», - сказал он.

Однако, по его словам, учитывая изношенность системы теплообеспечения, в частности трубопроводов, коммунальные службы ожидают возникновение аварий при запуске отопления