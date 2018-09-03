В Киеве на месяц ограничат движение транспорта на Северном мосту

На время проведения ремонтных работ на Северном мосту в Киеве с 20 сентября ограничат движение транспорта.

Об этом информирует Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина", - говорится в сообщении.