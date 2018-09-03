Кабмин уволил госсекретаря Минэкологии

Кабинет Министров Украины решил уволить государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Геннадия Дмитренко, которого ранее отстранили от выполнения обязанностей. Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Да, уволили госсекретаря Минэкологии», - сказал Розенко.

Он отметил, что основанием для увольнения стала рекомендация Комиссии высшего корпуса госслужбы Кабмина уволить Дмитренко за совершение дисциплинарного проступка.

Геннадий Дмитренко был назначен госсекретарем Министерства экологии и природных ресурсов 18 января 2017 года.

С марта 2014 года по 15 декабря 2016 года Дмитренко занимал должность первого заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации.

В феврале 2018 года Кабинет министров отстранил Дмитренко от выполнения полномочий в должности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов во время проведения дисциплинарного производства.