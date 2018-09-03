В Киеве из-за футбола ограничат работу метрополитена

В Киеве в четверг, 20 сентября, с 19:00 до 20:00 будет изменен режим работы станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

"Обратите, пожалуйста, внимание на изменение в работе станций. Футбол: 20 сентября особый режим работы станций с 19:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Согласно объявлению, станция "Олимпийская" не будет работать вообще, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" - на выход.

Кроме того, отмечается, что после 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - пояснили в метрополитене.