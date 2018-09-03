BlackFriday 2018: когда ожидать и где можно найти лучшие предложения

Черная пятница является одним из самых оживленных торговых периодов во всем мире. На протяжении последних нескольких лет феномен блекфрайдей произвел настоящий бум и среди населения Украины.

В этом году самый ожидаемый сезон распродаж стартует 23 ноября и по прогнозам аналитиков, обещает собрать рекордное количество участников. На сегодняшний день десятки интернет-магазинов оптовой и розничной торговли заявили о своей готовности принимать участие в данном действии.

В свою очередь, онлайн-платформа скидок и распродаж SKIDOCHNIK готовит уже традиционный проект, уже собрав более сотни ведущих украинский ритейлеров и онлайн-магазинов, подтвердивших свое участие в событие. Rozetka, le Boutique, Comfy, Eldorado и многие другие известные торговые площадки обещают порадовать Вас выгодными предложениями. Cписок магазинов ежедневно растет. Полный перечень участников сейла Черная пятница 2018 уже вскоре будет доступен на одной странице проекта ознакомиться с которым каждый желающий сможет, подписавшись на рассылку новостей.

Масштабные скидки охватят все группы товаров и могут достигать даже 90%. Чтобы избежать ненужных расходов, заранее подготовьте список желаемых покупок и проанализируйте действующие ценовые предложения. Советуем в период когда начнут действовать большие скидки совершать крупные покупки бытовой техники, товаров для дома, электротехники и гаджетов. Как показывает практика, даже небольшая скидка на товары данной группы, поможет существенно сэкономить семейный бюджет.

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