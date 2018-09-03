Янукович должен выступить в суде 12 октября

"На выполнение требований конвенции прав и свобод человека, суд в очередной раз вызовет Януковича для участия в судебных заседаниях путем видеоконференции на 10 часов 12 октября. Суд сообщает участникам, что его выступление с последним словом состоится без привлечения компетентных органов Российской Федерации", - сказал судья.

В ходе заседания адвокат по договору Александр Горошинский подал ходатайство о выступлении Януковича с речью в суде.

"Я поддерживаю коллегу по поводу ходатайства о переносе заседания. Коллега вкалывает без перерыва, без отдыха. Прошу учесть мое предложение по поводу определения даты следующих заседаний. Прошу учесть два ходатайства Януковича, который просит суд обеспечить ему возможность выступить с речью в порядке международной правовой помощи", - сказал он.

По его словам, Янукович настаивает именно на выступлении в порядке международно-правовой помощи с последним словом.