Рада поддержала выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию мира

Верховная рада Украины поддержала проект постановления №9040 о заявлении в Норвежский Нобелевский комитет о выдвижении кандидатуры украинского кинорежиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира, передает РБК-Украина.

Проект поддержали 245 депутатов ВР.

"Учитывая мужественное поведение Олега Сенцова, которого противоправно удерживают в Российской Федерации в течение 4 лет за проявление героического ненасильственного протеста против незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за отстаивание прав человека, за готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других, Верховная рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира", - сказано в приложении к проекту постановления.