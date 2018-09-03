Минздрав закрывает психбольницу строгого режима в Днепре

Минздрав закрывает психбольницу строгого режима в ДнепреСегодня, 16:16
Министерство здравоохранения решило закрыть Украинскую психиатрическую больницу со строгим надзором в Днепре, где содержатся преступники, признанные судом невменяемыми.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
В июне 2018 года вступили в силу поправки в законодательство о предоставлении психиатрической помощи, согласно которому принудительное лечение должно проходить как можно ближе к месту проживания больного. В связи с этим возникло решение реорганизовать психбольницу в Днепре.
По состоянию на 17 сентября в ней на лечении было 655 пациентов.
Их готовы принять 12 других психиатрических учреждений, где есть соответствующие условия, места и медперсонал.
После реорганизации больница станет подразделением Центра психического здоровья.
Украинская психиатрическая больница со строгим надзором в советские времена была ярким примером "карательной психиатрии", где содержали диссидентов и принудительно лечили от несуществующих больниц. Через нее прошли Анатолий Лупинос, Николай Плахотнюк, Леонид Плющ, Василий Рубан, Иосиф Тереля.
Как отмечает Минздрав, до сих пор больница больше напоминает тюрьму.