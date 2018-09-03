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Минздрав закрывает психбольницу строгого режима в Днепре

Сегодня, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство здравоохранения решило закрыть Украинскую психиатрическую больницу со строгим надзором в Днепре, где содержатся преступники, признанные судом невменяемыми.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

В июне 2018 года вступили в силу поправки в законодательство о предоставлении психиатрической помощи, согласно которому принудительное лечение должно проходить как можно ближе к месту проживания больного. В связи с этим возникло решение реорганизовать психбольницу в Днепре.

По состоянию на 17 сентября в ней на лечении было 655 пациентов.

Их готовы принять 12 других психиатрических учреждений, где есть соответствующие условия, места и медперсонал.

После реорганизации больница станет подразделением Центра психического здоровья.

Украинская психиатрическая больница со строгим надзором в советские времена была ярким примером "карательной психиатрии", где содержали диссидентов и принудительно лечили от несуществующих больниц. Через нее прошли Анатолий Лупинос, Николай Плахотнюк, Леонид Плющ, Василий Рубан, Иосиф Тереля.

Как отмечает Минздрав, до сих пор больница больше напоминает тюрьму.


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