В госбюджете-2019 урезали расходы на Раду, Кабмин и Президента

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Кабинета Министров, Верховной Рады и Администрации Президента, заложенные правительством в проект бюджета на 2019, оказались меньше соответствующих показателей 2018 года.

Такая информация содержится в опубликованном проекте госбюджета на 2019 год, передает Громадське.

Так, на деятельность аппарата Верховной Рады в 2019 году предусмотрено 1,66 миллиарда гривен, что на 4% меньше, чем было в 2018-м.

Также правительство планирует сократить расходы на обеспечение деятельности Администрации Президента – на 11% по сравнению с 2018 годом. Всего на обеспечение президента в 2019 году предусмотрено 947,1 млрд гривен.

Кроме этого, расходы на деятельность правительства Кабмин предлагает сократить на 9% или более чем 150 млн гривен и оставить на уровне 1,6 млрд гривен.