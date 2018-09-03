СБУ повышает уровень информационной безопасности предприятий энергетической отрасли

Служба безопасности Украины продолжает расширять сотрудничество с ключевыми объектами критической инфраструктуры в сфере кибернетической безопасности. Как сообщает пресс-центр ведомства, для развития эффективной системы кибербезопасности государства СБУ подписала Меморандум с национальной энергетической компанией «Укрэнерго» и частным акционерным обществом «Укргидроэнерго».

Документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ относительно кибернетических угроз с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины. Обмен материалами, в частности технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах, будет происходить в режиме реального времени. Такое межведомственное взаимодействие будет способствовать эффективному реагированию со стороны украинской спецслужбы на кибернетические атаки, прежде всего, высокой степени сложности. Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБ Украины готов и в дальнейшем оказывать необходимую защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям. «Любой представитель крупного, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью», - отметил председатель СБУ Василий Грицак на открытии центра.

В течение последних пяти лет наблюдается эволюция видов кибератак на Украину, которые все чаще приобретают признаки кибершпионажа и кибертерроризма. Зафиксирован рост активности спецслужб РФ в проведении целенаправленных кибератак, ориентированных на получение несанкционированного доступа к информационным системам органов государственной власти Украины. Осуществление акций кибернетического терроризма направлено также на нарушение штатного функционирования компьютерных сетей и систем управления технологическими процессами объектов критической инфраструктуры. По информации СБУ, используя деструктивное программное обеспечение «Black Energy», злоумышленники неоднократно совершали кибератаки на компьютерные сети объектов украинской энергетики.