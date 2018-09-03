Архиепископ Климент посетил Балуха в СИЗО Симферополя

Украинского активиста Владимира Балуха посетил в СИЗО Симферополя его гражданский защитник, архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви КП Климент. Об этом сообщает 17 сентября "Крым.Реалии".

По словам архиепископа, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме. При этом он отказался прокомментировать информацию об избиении активиста в СИЗО Симферополя, о котором стало известно накануне.

Архиепископ Климент подчеркнул, что вначале намерен обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.

"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и испытывает рвотные позывы", - рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский.

Балух сообщил своему духовнику, что сейчас находится в двухместной камере, и будет продолжать голодовку в заявленном формате. Архиепископ Климент подчеркнул, что разговаривал с активистом, в основном, на религиозные темы.