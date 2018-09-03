Украинца обвиняют в нарушении законодательства о трудовой деятельности иностранцев в Казахстане.

В частности, Гороховский в ходе выступления на суде сообщил, что приехал в Казахстан для обмена опытом по приглашению журналистов газеты "Уральская неделя". Украинец отметил, что его визит носил частный характер, поскольку сама встреча проходила в формате свободного общения и не предполагала финансового вознаграждения.

В суде выступил также и Талгат Катауов, которого полиция называет источником, сообщившим силовикам о том, что в одном из уральских отелей проходит "семинар по Украине". Однако мужчина подчеркнул, что ничего полиции не сообщал, не имел никакой информации по поводу "семинара", а о Гороховском никогда не слышал. О том, что его имя фигурирует в админделе, он узнал от знакомых, которые сообщили ему эту информацию по WhatsApp.

Кроме того, уральский журналист Лукпан Ахмедьяров, который пригласил украинского журналиста, в суде отметил, что "Школа журналистики" проходит в Уральске второй год подряд. На вопрос судьи о том, проводится ли обучение на платной основе, Ахмедьяров ответил, что обучение проходит бесплатно. Журналист просил суд ускорить рассмотрение дела, поскольку Гороховскому уже пришлось перенести дату перелета и перебронировать билет.

Однако сторона обвинения попросила предоставить ей время, чтобы уточнить свою позицию по этому делу. Суд был перенесен на 18 часов по времени Астаны.

Указано, что админпротокол по Гороховскому был составлен 15 сентября в одном из отелей Уральска, где проходило мероприятие для молодежи "Школа журналистики", которое в полиции Казахстана называют "семинаром". Прибывшие в отель полицейские заявили, что у Гороховского нет разрешения на осуществление трудовой деятельности в Казахстане.

"Украинскому журналисту инкриминировали нарушение части административного кодекса, в частности регулирующей требования, которое предъявляется для въезда иностранцев, которые намерены осуществлять трудовую деятельность в Казахстане. Согласно административному кодексу, подобное нарушение предусматривает штраф в размере более 60 тысяч тенге (около 5 тысяч гривен), административный арест на срок до 10 суток или выдворение за пределы страны", - говорится в сообщении.