» » Рекорд в суде: Адвокат Януковича читает речь 13 часов

Рекорд в суде: Адвокат Януковича читает речь 13 часов

Сегодня, 16:01 citynews.net.ua | Напечатать

Речь в судебных прениях платного адвоката экс-президента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела о государственной измене является самой длительной в истории Оболонского райсуда.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает Укринформ.

«Эта речь является, пожалуй, самой длительной в истории суда», - сказал Девятко, добавив, что адвокат Александр Байдык читает свою речь уже 13 часов, начиная с 13 сентября. Читал он ее и 14 сентября.

В заседании в понедельник в рамках выступления адвокат зачитывает и комментирует показания свидетелей, допрошенных в рамках рассмотрения дела – экс-начальника штаба службы безопасности президента Владимира Павленко, экс-руководителя охраны Януковича Константина Кобзаря, депутата Михаила Добкина и тому подобное.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:48

За день боевики совершили 5 обстрелов на Донбассе

Сегодня, 18:36

Заря сыграла вничью с киевским Динамо

Сегодня, 17:40

На Луганщине отчитались о ремонте дорог

Сегодня, 16:51

Пасечник выдвинул свою кандидатуру на должность главы так называемой "ЛНР"

Сегодня, 16:02

Хуг вновь посетит Донбасс

Сегодня, 14:45

На Луганщине СБУ предупредила создание механизма финансирования "ЛНР"

Сегодня, 14:08

Москалькова: Балуха не пытали в СИЗО, хотя "он ведет себя вызывающе"

Сегодня, 13:16

На Луганщине в ДТП пострадали 4 человека

Сегодня, 12:55

Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе с РФ

Сегодня, 12:03

В пунктах пропуска на линии разграничения застряли 220 авто

Сегодня, 11:59

Луганчанин пытался вывезти в РФ 21 килограмм наркотиков

Сегодня, 11:35

Москалькова сообщила об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова

Новости Украины:

Сегодня, 18:53

Архиепископ Климент посетил Балуха в СИЗО Симферополя

Сегодня, 17:25

В Казахстане судят украинского журналиста за проведение "семинара по Украине"

Сегодня, 16:59

Порошенко встретился с экзархами от Варфоломея

Сегодня, 16:01

Рекорд в суде: Адвокат Януковича читает речь 13 часов

Сегодня, 14:43

В Одесской области задержали организатора мастерской по переделке оружия

Сегодня, 14:34

Во Львове вблизи школы разлили газовый конденсат, детей эвакуировали

Сегодня, 14:09

"Укроборонпром" назначил нового директора Львовского бронетанкового завода

Сегодня, 14:06

Мэр Полтавы отказался уходить в отставку

Сегодня, 13:17

РФ заявила о якобы новых доказательствах причастности Украины к катастрофе MH17

Сегодня, 12:55

Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе с РФ

Сегодня, 12:02

В Азовском море может появиться военно-морская база Украины

Сегодня, 11:58

В Чугуеве женщина-военнослужащий попала в ДТП

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 