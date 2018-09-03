Рекорд в суде: Адвокат Януковича читает речь 13 часов

Речь в судебных прениях платного адвоката экс-президента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела о государственной измене является самой длительной в истории Оболонского райсуда.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает Укринформ.

«Эта речь является, пожалуй, самой длительной в истории суда», - сказал Девятко, добавив, что адвокат Александр Байдык читает свою речь уже 13 часов, начиная с 13 сентября. Читал он ее и 14 сентября.

В заседании в понедельник в рамках выступления адвокат зачитывает и комментирует показания свидетелей, допрошенных в рамках рассмотрения дела – экс-начальника штаба службы безопасности президента Владимира Павленко, экс-руководителя охраны Януковича Константина Кобзаря, депутата Михаила Добкина и тому подобное.